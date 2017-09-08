Власти Кузбасса ответили на предложение запретить показ «Матильды»

Начальник областного департамента культуры ответила на просьбу местной жительницы запретить показ «Матильды» в регионе. Ответ опубликован на официальном сайте учреждения.

Лариса Зауэрвайн сообщила, что фильм Алексея Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение. И оно действительно на всей территории России без исключений. По словам начальника департамента, в связи с этим фильм разрешён к показу во всех субъектах Российской Федерации.

«Это значит, что в соответствии с законодательством РФ ни один субъект РФ не может быть лишён права показа фильма населению региона. Процедура выдачи прокатного удостоверения предусматривает анализ картины на предмет отсутствия в фильме сцен или действий, оскорбляющих религиозные и патриотические чувства людей. Вместе с тем следует заметить, что у каждого гражданина РФ остаётся право выбора посетить кинопоказ или нет», — пояснила Лариса Зауэрвайн.

В то же время в департаменте сообщили, что прокат фильмов в муниципальных учреждениях Кузбасса находится в ведении ГАУК «Кузбасскино», которое не планирует к показу в муниципальных кинотеатрах фильм «Матильда».

Ранее «Газета Кемерова» писала, что жительница региона обратилась в департамент с просьбой запретить показ киноленты в Кузбассе. Женщина просила защитить от «самой настоящей угрозы».