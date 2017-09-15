Фильм о Кузбассе покажут в эфире федерального канала

15 сентября на телеканале «Россия 24» состоится показ фильма «История дерева». Его покажут в преддверии Дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности.

Фильм расскажет о том, что такое работа в лесу и в чём её важность и сложность. Также зрители узнают, как в Кузбассе удерживают баланс убытия и восстановления лесов и как решаются задачи использования, сохранения и преумножения лесов, сообщили в администрации области.

«Историю дерева» создали по заказу некоммерческого партнёрства «Союз лесопромышленников Кузбасса» при содействии областного департамента лесного комплекса. Фильм покажут в 22:20 по местному времени, он продлится девять минут.