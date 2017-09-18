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Молодёжный театр Алтая имени Золотухина приедет с гастролями в Кемерово

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemteatr.ru

На сцене Кемеровского Театра для детей и молодёжи 22 и 23 сентября пройдут гастроли Молодёжного театра Алтая имени Валерия Золотухина из Барнаула.

Барнаульский театр привезёт в Кемерово два своих самых популярных спектакля. Это спектакль для детей и их родителей «Сказка о царе Салтане» и комедия «Иллюзии» (Иван Вырыпаев).

«В спектакле «Иллюзии» две супружеские пары просто и откровенно рассказывают о своей жизни. Отношения этих пар, много лет друживших семьями, так переплелись, что впору составлять схему со стрелочками — кто кого любил и кто к кому пылал страстью — чтобы не запутаться», — рассказали в кемеровском театре.

Пьеса “Иллюзии” состоит из небольших рассказов-монологов, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего. Прелесть текста драматурга Ивана Вырыпаева состоит как раз в неожиданности сюжетных поворотов, где зрителей бросает вверх-вниз, как на американских горках, отмечают деятели культуры.

«В итоге зрители проникаются чувством, что все — и актеры, и зрители — часть одной большой иллюзии. В конце концов, жизнь — это тоже иллюзия, ведь она конечна», — говорят в театре.

Режиссёр спектакля известный артист театра и кино — Иван Стебунов (Москва).

Самая «приключенческая» сказка Александра Сергеевича Пушкина оживёт на сцене в ярком, забавном и поучительном представлении артистов из Барнаула. Множество разных событий, невероятных превращений и интриг произойдёт после того, как царь Салтан случайно услышит разговор трёх девушек.

«Артисты на глазах у юных зрителей и их родителей превращаются и в Гвидона, и в Царевну-Лебедь, и в бочку, и в коршуна, и в богатырей. Изобретательный спектакль, полный чудес. Сказка нашего детства», — отмечают в театре.

«Иллюзии» (16+) покажут в пятницу (22 сентября) в 18:30 и на следующий день (23 сентября) в 17:00. "Сказку о царе Салтане " (0+) можно увидеть в пятницу в 10:00 и 12:00, в субботу — в 11:00 и 13:00.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/culture/91992.html

http://www.kemteatr.ru/repertuar/spektakl-dlya-vzroslyix/novyij-resurs5/

На сцене Кемеровского Театра для детей и молодёжи 22 и 23 сентября пройдут гастроли Молодёжного театра Алтая имени Валерия Золотухина из Барнаула.

 

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