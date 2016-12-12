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ИП подозревается в уклонении от уплаты более 6 млн налогов

Опубликовано , 1 260 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © pasmi.ru

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 2012 года фирма подозреваемого, которая в основном занималась оптовой торговлей продуктами питания и другими товарами, находилась на упрощенной системе налогообложения.

В четвертом квартале 2013 и в 2014 году финансовый оборот компании превысил установленный законом порог, в связи с этим предприниматель утратил право на упрощенную систему и обязан был предоставить в налоговую инспекцию декларации и уплатить налог на добавленную стоимость.

«Однако предприниматель сокрыл часть полученных доходов, путем создания подконтрольного зависимого предприятия. В результате в казну государства не поступило налогов на сумму более 6,1 млн рублей», — отмечает СУСК.

Данные нарушения сотрудники налоговой выявили совместно с оперативнниками областного ГУ МВД.

В рамках расследования уголовного дела предстоит изучить финансовую документацию и провести экономическую экспертизу, результаты которой определят точную сумму налогов, неуплаченных предпринимателем в бюджет.

Также в ходе следствия примут все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

«Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну», — подчеркнули в следственном управлении.

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Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица в особо крупном размере.

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