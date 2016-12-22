Почти сто семей в Кузбассе отметили новоселье за один день

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Еще 93 кузбасские семьи стали сегодня новоселами в новостройках Прокопьевска и Топков.
Ключи от новых квартир прокопчане получили от замгубернатора Евгения Бухмана, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Квартиры с отделкой «под ключ» в трехэтажном кирпичном доме в Прокопьевске получили 36 детей, оставшихся без попечения родителей.
Как отмечают в пресс-службе, в каждой установлены водо- и электросчетчики, электропечи и сантехника, пожарная сигнализация с системами оповещения и пожаротушения.
«Благоустроена прилегающая к дому территория. Установлены пандусы у подъезда. На строительство дома направлено 36,6 млн рублей», — отметили в обладминистрации.
В Топкинском районе новоселов поздравил начальник департамента строительства Александр Шнитко.
«Здесь в новые квартиры заехали 60 семей, из них 25 переселенцы из аварийного жилья, 23 дети-сироты, три многодетные семьи и одна молодая семья, пять квартир выставлены на свободную продажу», — пояснили в обладминистрации.
На строительство этого дома ушло 34 млн рублей. Просторные и светлые квартиры также отделаны «под ключ», оборудованы металлическими дверями, пластиковыми окнами, сантехникой, водо- и электросчетчиками, электропечами. Рядом — школа, детсады, торговые центры.
Еще 93 кузбасские семьи стали сегодня новоселами в новостройках Прокопьевска и Топков.