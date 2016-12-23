В Новый Год с «Пятёрочкой»

Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» обеспечила вкусный новогодний стол сорока новокузнецким семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В новокузнецком Центре социальной помощи семье и детям продуктовые наборы лично вручила нуждающимся директор Сибирского дивизиона сети Юлия Тюленева.

«Универсамы «Пятёрочка» работают в Сибирском федеральном округе относительно недавно, наш дивизион появился лишь несколько месяцев назад, – рассказала Юлия Тюленева нашему изданию. – И для нас это первый Новый год на сибирской земле и первая наша благотворительная акция в Новокузнецке. Но для компании Х5 Retail Group в целом, и «Пятёрочки» в частности, такие акции являются традиционными. Перед Новым годом мы проводим их по всей стране. Особо отмечу, что мы занимаемся благотворительностью на постоянной основе, и в каждом регионе всегда узнаем, где конкретно и чем мы можем быть полезными его жителям. Это не просто часть социальной политики компании. Это и наше искреннее человеческое желание помочь детям и их семьям, которые нуждаются в самом необходимом. Организовать им новогодний стол – для нас большая честь».

«Нашим подопечным «Пятёрочка» преподнесла замечательные и очень нужные подарки – подчеркнула директор Центра социальной помощи Нина Дёмина. – Вдвойне приятно, что представители компании сами вышли на нас, позвонили и предложили помощь. Наше отделение дневного пребывания рассчитано на 40 ребят в возрасте от 6 лет. Это дети из малообеспеченных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей. Для них килограмм сладостей и яркая игрушка – уже настоящий праздник. Очень радует, что дарители не забыли и про их родителей, обеспечив продуктами к праздничному столу: каждая семья получила в подарок набор деликатесов, которые без помощи «Пятёрочки» они либо не смогли, либо постеснялись бы купить сами».

Без новогодних сюрпризов «Пятёрочка» не оставит и своих покупателей в Новокузнецке. Вот что рассказала нам по этому поводу Юлия Тюленева:

«Помимо того, что в наших магазинах проводятся еженедельные скидочные акции – до 40% на самые востребованные продукты и товары, к Новому Году для новокузнечан мы подготовили специальный праздничный каталог скидок и подарков. Так что предновогодняя неделя в «Пятёрочке» станет временем особенно выгодных покупок».

Напомним, «Пятёрочка» сегодня один из лидеров по темпам роста среди сетевых магазинов «у домаВ среднем, торговая сеть открывает по шесть магазинов в день и непрерывно работает над своим ассортиментом и сервисом, привлекая все больше покупателей. За последние три года в ассортименте компании доля свежих и охлажденных продуктов с коротким сроком реализации (мяса, птицы, молочной продукции, фруктов, овощей и др.) выросла примерно в полтора раза.

Интересно, что во всех «Пятёрочках» в торговых залах работают и специальные сотрудники – «директора по свежести»,

лично контролирующие товарный вид и сроки годности продуктов (почти каждый пятый из которых от местных, сибирских, производителей).

Кстати, универсамы «Пятёрочка» выглядят очень современно: просторные и светлые торговые залы, понятная и яркая навигация, широкие проходы между рядами, где свободно пройдет мама с коляской, электронные устройства в залах для проверки цен на товарах, пандусы для инвалидов. При всем этом «Пятёрочка» по-прежнему остается магазином низких цен – с регулярными промоакциями, специальными предложениями товаров по сниженным ценам, ассортиментом социальных товаров с минимальной наценкой, и, что особо привлекательно, с постоянной 5%-ной скидкой для пенсионеров, действующей в первой половине дня по будням.

Социально-ориентированная политика компании приносит свои плоды: поток покупателей в «Пятёрочках» по всей стране (и Сибирь – не исключение) с каждым годом увеличивается. Растёт и число магазинов сети: Только с осени в Кемеровской области их открылось уже семь: в Кемерове, Новокузнецке, Бачатском, Юрге, Топках и Прокопьевске.

В следующем году в Кузбассе планируется открыть порядка 80 «Пятёрочек».

Две из них распахнут свои двери для покупателей уже до конца года нынешнего – и это станет еще одним приятным и полезным новогодним подарком жителям Кемеровской области.