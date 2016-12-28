Власти Кузбасса подписали еще одно соглашение с угольщиками

Администрация Кемеровской области заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Разрез «Задубровский Новый».

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ подписали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и гендиректор компании Денис Пружина.

«Соглашение рассчитано на 2017 год и направлено на сохранение стабильной работы предприятия, поддержку трудового коллектива и пенсионеров предприятий, совместную реализацию социальных программ Кузбасса», — пояснили в обладминистрации.

В частности, подписанный документ предусматривает участие компании в подготовке к областному Дню шахтера, приобретении новогодних подарков для детей-сирот.

Как отметили в обладминистрации, компания обязалась увеличить зарплату в размере не менее 10% к уровню 2016 года при условии увеличения объемов производства, роста производительности труда, увеличении спроса и цен на производимую продукцию.

«Задубровский Новый» планирует инвестировать 200 млн рублей в развитие производства и 10 млн рублей — на обеспечение безопасности труда.