Разрез «Октябринский» подписал соглашение на 2017 год с властями Кузбасса

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Областная администрация заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на следующий год с АО «Разрез Октябринский».
Документ подписали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и директор разреза Виталий Чернышов, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Соглашение направлено на стабильную работу предприятия, поддержку трудового коллектива и пенсионеров предприятий, совместную реализацию социальных программ Кузбасса», — пояснили власти.
По данным ведомства, документ предусматривает участие предприятия в подготовке к областному празднованию Дню шахтера, а также выплату компенсации пенсионерам ликвидированной шахты «Красный Кузбасс» для их обеспечения благотворительным углем.
Акционерное общество обязалось увеличить зарплату не менее, чем на 10% к уровню 2016 года, если будут расти объемы производства, производительность труда, спрос и цены на производимую продукцию.
Кроме того, руководство разреза планирует вложить 125 млн рублей в развитие производства и 1,5 млн рублей — на обеспечение безопасности труда.
Областная администрация заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на следующий год с АО «Разрез Октябринский».