Услуги Кузбасской ТПП для бизнеса будут доступны в МФЦ

С января 2017 года услуги Кузбасской торгово-промышленной палаты для бизнеса будут доступны через многофункциональные центры.

На первом этапе решено ввести 11 услуг для юридических лиц из списка, включающего более 100 наименований.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Для их оказания требуется определенный перечень документов, полнота которых может быть проверена оператором МФЦ без дополнительной консультации с экспертом Торгово-промышленной палаты», — отметили в ведомстве.

Среди услуг, например, предоставление бизнес-справок о рыночных ценах на товары и услуги, выдача сертификатов, подтверждающих страну происхождения товаров, регистрация товарных знаков и знаков обслуживания, аккредитация на электронных площадках Госзаказа.

Агентские соглашения с 33 МФЦ региона, по данным властей, находятся в стадии подписания. Перечень услуг ТПП теперь будет доступен на всей территории Кузбасса.