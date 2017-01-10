Второй McDonald's в Кемерове появится в новом ТЦ на Радуге

В одном из популярных городских сообществ «ВКонтакте» обсуждается скорое появление второго McDonald's, который, судя по опубликованной фотографии вывески, откроется в Рудничном районе.

Накануне в паблике социальной сети выложили фото со стройки ресторана известной сети быстрого питания.

«Маку на радуге быть», — подписал снимок автор сообщения.

Как можно заметить на фотографии, заведение откроется в новом торговом центре, который возводят рядом с ТЦ «Север» на проспекте Шахтеров.

Первый McDonald's в Кемерове открылся в июне прошлого года. Дата открытия второго «Мака» пока не уточняется.

В комментариях интернет-пользователей развернулась бурная дискуссия о целесообразности появления очередного ресторана фаст-фуда в городе.

«Очень интересно, как комментарии почитаешь, так никто туда не ходит, отрава и т.д. А как в „Мак“ зайдешь так очередь в полкилометра», — отметила одна из участниц группы.

Кроме того, кемеровчане снова напомнили, что жителям развивающегося Рудничного района не хватает кинотеатра: все действующие расположены на левом берегу.

«Лучше б киношку открыли. Да лучше бы кинотеатр, боулинг и т.д. Просто на Радуге одни магазины», — пишут пользователи.