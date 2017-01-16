Газеты и интернет
Радио
-26°C, облачно
Войти на сайт

Кузбасские электростанции вышли на повышенную нагрузку из-за морозов

Опубликовано , 53 просмотра
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © sibgenco.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

Тепловые электростанции СГК в Кузбассе связи с установившимися на территории региона морозами вышли на повышенную нагрузку.

Как сообщает пресс-служба компании, к сегодняшнему полудню максимальная загрузка всех электростанций Кузбасского филиала составила 3,5 ГВт при суммарной установленной электрической мощности генерирующего оборудования станций в 4,14 ГВт.

Из холодного резерва было поднято практически всё генерирующее оборудование.

«На режимы работы кузбасских станций СГК оказывает влияние увеличенный спрос на электрическую энергию и мощность в связи с морозной погодой в Сибири, а также ледовые ограничения на гидроэлектростанциях округа, которые не позволяют задействовать необходимый объем оборудования ГЭС», — говорится в сообщении.

Доля гидрогенерации в объединенной энергосистеме Сибири составляет всего 37%, оставшуюся часть нагрузки покрывают тепловые электростанции, в основном угольные ТЭЦ и ГРЭС сибирских регионов.

Оперативный персонал энергопредприятий СГК в круглосуточном режиме контролирует работу оборудования электростанций и теплосетевого комплекса в Кемерове, Новокузнецке, Мысках и поселке Инской. Чрезвычайных ситуаций этой зимой пока не было.

По данным Кемеровского гидрометцентра, установившиеся на прошлой неделе морозы с минимальными температурами до минус 34°С (при прояснениях местами до 39 градусов) пока сохраняются. Морозная погода традиционно ожидается и на Крещение.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/87735.html

http://sibgenco.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/4f6/942a9251.jpg?14810194141287109

Тепловые электростанции СГК в Кузбассе связи с установившимися на территории региона морозами вышли на повышенную нагрузку.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове за выходные задержали более 20 пьяных водителей

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

Кемеровчанин подал в суд на дорожников из-за выбоины, залитой водой

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В центре Кемерова запретят ночную стоянку

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

«Сбербанк» выплатит крупный штраф за административное нарушение

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе назначили нового замгубернатора по инвестициям и инновациям

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе снизились травматизм и смертность на шахтах

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить