Кузбасские электростанции вышли на повышенную нагрузку из-за морозов

Тепловые электростанции СГК в Кузбассе связи с установившимися на территории региона морозами вышли на повышенную нагрузку.

Как сообщает пресс-служба компании, к сегодняшнему полудню максимальная загрузка всех электростанций Кузбасского филиала составила 3,5 ГВт при суммарной установленной электрической мощности генерирующего оборудования станций в 4,14 ГВт.

Из холодного резерва было поднято практически всё генерирующее оборудование.

«На режимы работы кузбасских станций СГК оказывает влияние увеличенный спрос на электрическую энергию и мощность в связи с морозной погодой в Сибири, а также ледовые ограничения на гидроэлектростанциях округа, которые не позволяют задействовать необходимый объем оборудования ГЭС», — говорится в сообщении.

Доля гидрогенерации в объединенной энергосистеме Сибири составляет всего 37%, оставшуюся часть нагрузки покрывают тепловые электростанции, в основном угольные ТЭЦ и ГРЭС сибирских регионов.

Оперативный персонал энергопредприятий СГК в круглосуточном режиме контролирует работу оборудования электростанций и теплосетевого комплекса в Кемерове, Новокузнецке, Мысках и поселке Инской. Чрезвычайных ситуаций этой зимой пока не было.

По данным Кемеровского гидрометцентра, установившиеся на прошлой неделе морозы с минимальными температурами до минус 34°С (при прояснениях местами до 39 градусов) пока сохраняются. Морозная погода традиционно ожидается и на Крещение.