Бензин и дизтопливо в Кузбассе по-прежнему стоят меньше, чем у соседей по Сибири

Потребительские цены на автомобильное моторное топливо в Кузбассе по итогам 2016 года остаются одними из самых низких среди всех регионов Сибири.

Отчет о динамике стоимости нефтепродуктов по всему Сибирскому округу опубликовал Новосибирскстат.

Согласно данным официального органа статистики на декабрь 2016 года, Кузбасс занимает четвертое место по стоимости бензина АИ-92 и АИ-95, литр которых в среднем стоил 33,78 и 37,08 рубля соответственно.

Дешевле топливо марки АИ-92 стоил только в Алтайском крае (33,28 рубля), Республике Алтай (33,33 рубля) и Новосибирской области (33,66 рубля). Более низкая цена «95-го» была зафиксирована в Алтайском крае (36,42 рубля), Томской области (36,79 рубля) и Хакасии (36,8 рубля).

По стоимости дизельного топлива среди всех регионов Сибири наша область заняла второе место с показателем 35,04 рубля за литр.

Согласно данным Новосибирскстата, дешевле ДТ было только в Алтайском крае — 34,45 рубля.

Кроме того, по данным официальной статистики, на конец декабря литр АИ-92 в Кузбассе стоил 33,78 рубля, АИ-80 — 29,06 рубля, а газового моторого топлива — 17,5 рубля (это самый низкий показатель по Сибири).

Однако, напомним, что в начале 2017 года губернатор Аман Тулеев обратился к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин, а руководителя ФАС Игоря Артемьева — принять меры антимонопольного реагирования.

По данным обладминистрации, с 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем, на 20 копеек за литр, и составила в Кузбассе порядка 34 рублей. При этом очередной рост цен на бензин произошел без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями.