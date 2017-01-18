Газеты и интернет
Радио
-16°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Власти Кузбасса подписали соглашение с «Каракан Инвест» на 2017 год

Опубликовано , 27 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Администрация Кемеровской области заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Каракан Инвест».

Документ подписали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и генеральный директор компании Александр Евтенко, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Соглашение рассчитано на 2017 год и направлено на сохранение стабильной работы предприятий компании, поддержку трудового коллектива и пенсионеров, совместную реализацию социальных программ области, а также Белова и Беловского района», — говорится в сообщении.

Запланировано 10 млн рублей на обеспечение безопасности труда и около 800 млн рублей на инвестиций в развитие производства, прежде всего, на приобретение экскаваторов, бурстанка и большегрузов.

Компания обязалась создать новые рабочие места и увеличить зарплату в размере не менее 7% к уровню 2016 года при условии увеличения объемов производства, роста производительности труда, повышения спроса и цен на производимую продукцию.

Предусмотрены деньги на подготовку к областному Дню шахтера, приобретение новогодних подарков для детей-сирот Беловского района и оказание помощи благотворительному фонду «Шахтерская память» имени Романова.

Годовой объем добычи угля запланирован на уровне 2016-го — 4,2 млн тонн.

Всего в компании трудится около тысячи человек, из них 660 — на основном угольном активе, которым является ЗАО «Шахта «Беловская».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/87774.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/01/01-18-soglashenie-AKO-KarakanInvest-1024x560.jpg

Администрация Кемеровской области заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Каракан Инвест».

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Следователи начали проверку по факту высадки из автобуса 16-летней новокузнечанки

perm-open.ru
perm-open.ru

Водитель Honda CR-V сбил 24-летнюю девушку в Кемерове

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

В Новокузнецке 12-летний мальчик утонул в бассейне

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе прокуратура предложила принять закон о бездомных животных

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Прокопьевске школьник сломал ребра мужчине за замечание

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове вор-рецидивист похитил с витрины магазина ноутбук

Политика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить