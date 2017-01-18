Власти Кузбасса подписали соглашение с «Каракан Инвест» на 2017 год

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Администрация Кемеровской области заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Каракан Инвест».
Документ подписали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и генеральный директор компании Александр Евтенко, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Соглашение рассчитано на 2017 год и направлено на сохранение стабильной работы предприятий компании, поддержку трудового коллектива и пенсионеров, совместную реализацию социальных программ области, а также Белова и Беловского района», — говорится в сообщении.
Запланировано 10 млн рублей на обеспечение безопасности труда и около 800 млн рублей на инвестиций в развитие производства, прежде всего, на приобретение экскаваторов, бурстанка и большегрузов.
Компания обязалась создать новые рабочие места и увеличить зарплату в размере не менее 7% к уровню 2016 года при условии увеличения объемов производства, роста производительности труда, повышения спроса и цен на производимую продукцию.
Предусмотрены деньги на подготовку к областному Дню шахтера, приобретение новогодних подарков для детей-сирот Беловского района и оказание помощи благотворительному фонду «Шахтерская память» имени Романова.
Годовой объем добычи угля запланирован на уровне 2016-го — 4,2 млн тонн.
Всего в компании трудится около тысячи человек, из них 660 — на основном угольном активе, которым является ЗАО «Шахта «Беловская».
Администрация Кемеровской области заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Каракан Инвест».