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Продукты и услуги в Кузбассе дешевле, чем у соседей по Сибири

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Фото © 1ul.ru

По официальным данным статистики, Кузбасс вошел в топ-5 регионов России, в которых меньше всего подорожали продукты.

В декабре 2016 года в области зафиксировали минимальную стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Сибири.

По итогам декабря 2016 года Кузбасс вошел в топ-5 регионов, в которых меньше всего подорожали товары и услуги. Индекс потребительских цен в области составил 0,1%.

Также в такой список российских субъектов попали Севастополь, Удмуртия, Ингушетия и Чувашия.

Согласно данным, опубликованным в сборнике Росстата «О социально-экономическом положении России», больше всего товары и услуги подорожали в Кабардино-Балкарской Республике (1,3%) и Адыгее (0,9%).

Отмечается, что за указанный период в Кемеровской области зафиксировали минимальную стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг среди регионов СФО (12 084 рубля). Максимальное значение этого параметра было в Республике Алтай – 15 551 рубль.

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По официальным данным статистики, Кузбасс вошел в топ-5 регионов России, в которых меньше всего подорожали продукты.

 

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