Долги по зарплате в Кузбассе сократились за месяц в 1,5 раза

По итогам января задолженность по заработной плате в Кемеровской области сократилась в 1,5 раза – до 29 млн рублей.

Как сообщает областной департамент труда и занятости населения, в том числе Березовское ГПАТП выплатил 173 работникам 989 тыс. рублей долга. ООО «Кузбассмясопром» уменьшил задолженность более, чем на 2,4 млн рублей, остаток долга — 701 тыс. рублей.

При этом «львиная доля» долга – 22 млн из оставшихся 29 млн рублей – приходится на предприятия-банкроты.

«Администрация области взаимодействует с полицией, прокуратурой, госинспекцией труда, налоговой службой в работе с организациями-должниками», — отметили в ведомстве.

За нарушение трудового законодательства работодатели привлекаются к административной ответственности, а в случае выявления фактов повторного нарушения – к уголовной.