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Работу несправного дизелевоза на шахте в Междуреченске приостановили

Опубликовано , 37 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pbs.twimg.com

В Междуреченске судебные приставы приостановили эксплуатацию дизелевоза на опасном участке угольной компании из-за нарушений требований промышленной безопасности сроком на 30 суток.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Междуреченский городской суд признал ПАО виновным в совершении административного правонарушения «требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Сибирское управление Ростехнадзора провело на предприятии проверку и выявило нарушения требований промбезопасности, «создающие угрозу жизни и здоровью работников».

На дизелевозе обнаружили утечку гидравлического масла, в неисправном состоянии находилось устройство звуковой сигнализации.

На днях судебный пристав исполнил постановление о приостановке деятельности опасного объекта шахты, генеральному директору вручили предупреждение об уголовной ответственности за «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

«Теперь у угледобывающего предприятия есть 30 дней для устранения выявленных нарушений, чтобы возобновить работу дизелевоза», — отметили в УФССП.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/87932.html

https://pbs.twimg.com/media/C3a6WLbWQAAWhEf.jpg:large

В Междуреченске судебные приставы приостановили эксплуатацию дизелевоза на опасном участке угольной компании из-за нарушений требований промышленной безопасности сроком на 30 суток.

 

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