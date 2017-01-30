Работу несправного дизелевоза на шахте в Междуреченске приостановили

В Междуреченске судебные приставы приостановили эксплуатацию дизелевоза на опасном участке угольной компании из-за нарушений требований промышленной безопасности сроком на 30 суток.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Междуреченский городской суд признал ПАО виновным в совершении административного правонарушения «требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Сибирское управление Ростехнадзора провело на предприятии проверку и выявило нарушения требований промбезопасности, «создающие угрозу жизни и здоровью работников».

На дизелевозе обнаружили утечку гидравлического масла, в неисправном состоянии находилось устройство звуковой сигнализации.

На днях судебный пристав исполнил постановление о приостановке деятельности опасного объекта шахты, генеральному директору вручили предупреждение об уголовной ответственности за «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

«Теперь у угледобывающего предприятия есть 30 дней для устранения выявленных нарушений, чтобы возобновить работу дизелевоза», — отметили в УФССП.