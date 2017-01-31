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Выставка отечественных стройматериалов открылась в Новокузнецке

Опубликовано , 25 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Полсотни компаний представили продукцию на выставке отечественных стройматериалов в Новокузнецке, которая будет работать до 3 февраля.

Экспозицию организовала «Кузбасская ярмарка», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Она предназначена для потребителей, экспертов и участников рынка, связанных с эксплуатацией, проектированием объектов недвижимости, производством и продажей оборудования, а также для руководителей профильных учебных заведений.

Участниками форума стали производители железобетонных конструкций, окон, гидроизоляционных, композитных, кровельных и фасадных материалов, сухих строительных смесей, полимерных и наливных полов.

Среди экспонентов – поставщики природного камня, приборов учета. В целом это более 50 компаний из Москвы, Башкирии, Республики Алтай, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Томской, Новосибирской областей, городов Кемеровской области.

«Выставка позволит отечественным компаниям обменяться опытом, будет содействовать дальнейшей модернизации отрасли», — отмечают в пресс-службе.

Научно-деловая программа включает заседания за круглым столом «Проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде», «Кадровый голод», «Актуальные проблемы в сфере управления многоквартирными домами», научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы строительства» и показ документального фильма «Николай Ермаков».

В рамках дискуссии «Навстречу 400-летию» будет представлена монография «Новокузнецк. История создания генерального плана города».

«Ежедневно будут проходить мастер-классы, тренинги и консультации специалистов, касающиеся широкого круга вопросов — от интерьерного декорирования до ипотечного кредитования», — добавили в обладминистрации.

Полная программа выставки опубликована на сайте выставочной компании.

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Полсотни компаний представили продукцию на выставке отечественных стройматериалов в Новокузнецке, которая будет работать до 3 февраля.

 

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