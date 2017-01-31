Газеты и интернет
Радио
-12°C, ясно
Войти на сайт

«Азот» будет производить сырье для добытчиков драгметаллов

Опубликовано , 35 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © sds-azot.ru

Кемеровское акционерное общество «Азот» намерено производить сырье для предприятий сферы добычи драгоценных металлов.

«Азот» объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования проекта по производству цианида натрия — продукта с высокой добавленной стоимостью, применяемого при добыче драгоценных металлов и в органической химии.

«Предприятие имеет необходимое сырье для производства данного вида продукта – природный газ и аммиак, а потому строительство новой установки в перспективе будет экономически целесообразным», — отмечают в пресс-службе компании.

Таким образом, «Азот» сможет не только выйти на новые рынки, но и упрочить свои позиции среди предприятий химической отрасли России.

Как пояснили в компании, точная дата начала проектирования и строительства будущего производства не называется, однако сам тендер объявлен 25 января 2017 года. Материалы тендера размещены на официальном сайте. Предприятие приглашает к участию в тендере.

«Экологическая политика компании опирается на строгое соблюдение законодательных норм и международных стандартов в сфере экологии и природоохранной деятельности. Компания делает ставку на предупреждение экологических инцидентов, рациональное использование природных ресурсов, эффективное сотрудничество с обществом», — отметили в пресс-службе.

В компании пояснили, что «Азот» концентрирует усилия на решении таких задач, как энергосбережение, сокращение выбросов вредных веществ, непрерывный контроль экологической безопасности технологического процесса с использованием самых современных информационных технологий, повышение экологической грамотности персонала.

На предприятиях действует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиями международного стандарта ISO 14001:2004. Причем разрабатывалась она с учетом опыта крупнейших предприятий отрасли, законодательных норм и международных отраслевых стандартов.

КАО «Азот» входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. С декабря 2011 года КАО «Азот» находится под управлением ХК «СДС». В 2016 году отметило 60-летие со дня выпуска первой продукции.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/87949.html

http://www.sds-azot.ru/images/img/2017/img_5129.jpg

Кемеровское акционерное общество «Азот» намерено производить сырье для предприятий сферы добычи драгоценных металлов.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке под тяжестью снега у дома обвалилась крыша

VSЁ42
VSЁ42

Мэр Новокузнецка «нашёл» в бюджете местного СМИ деньги Навального

actualnews.org
actualnews.org

В Новокузнецке волонтеры приостановили поиски 12-летней девочки

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе суд приостановил работы на опасном участке шахты «Заречная»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Рудничный район планируют подключить к Кемеровской ТЭЦ к 2018 году

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Новокузнечане из мести подожгли автомобиль бывшего начальника

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить