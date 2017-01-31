«Азот» будет производить сырье для добытчиков драгметаллов

Кемеровское акционерное общество «Азот» намерено производить сырье для предприятий сферы добычи драгоценных металлов.

«Азот» объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования проекта по производству цианида натрия — продукта с высокой добавленной стоимостью, применяемого при добыче драгоценных металлов и в органической химии.

«Предприятие имеет необходимое сырье для производства данного вида продукта – природный газ и аммиак, а потому строительство новой установки в перспективе будет экономически целесообразным», — отмечают в пресс-службе компании.

Таким образом, «Азот» сможет не только выйти на новые рынки, но и упрочить свои позиции среди предприятий химической отрасли России.

Как пояснили в компании, точная дата начала проектирования и строительства будущего производства не называется, однако сам тендер объявлен 25 января 2017 года. Материалы тендера размещены на официальном сайте. Предприятие приглашает к участию в тендере.

«Экологическая политика компании опирается на строгое соблюдение законодательных норм и международных стандартов в сфере экологии и природоохранной деятельности. Компания делает ставку на предупреждение экологических инцидентов, рациональное использование природных ресурсов, эффективное сотрудничество с обществом», — отметили в пресс-службе.

В компании пояснили, что «Азот» концентрирует усилия на решении таких задач, как энергосбережение, сокращение выбросов вредных веществ, непрерывный контроль экологической безопасности технологического процесса с использованием самых современных информационных технологий, повышение экологической грамотности персонала.

На предприятиях действует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиями международного стандарта ISO 14001:2004. Причем разрабатывалась она с учетом опыта крупнейших предприятий отрасли, законодательных норм и международных отраслевых стандартов.

КАО «Азот» входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. С декабря 2011 года КАО «Азот» находится под управлением ХК «СДС». В 2016 году отметило 60-летие со дня выпуска первой продукции.