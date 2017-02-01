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Более 863 тыс. кузбасских пенсионеров получили дополнительную выплату

Опубликовано , 40 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © b1.vestifinance.ru

Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей пенсионерам Кемеровской области завершилась — ее получили 863,4 тысяч человек.

Как сообщает областное отделение Пенсионного фонда РФ, пенсионеры получали ее с 11 по 28 января.

«Единовременная выплата производилась пенсионерам вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию. 305,9 тыс. человек получили деньги через почту, остальные 557,5 тыс. — через кредитные организации», — уточнили в ведомстве.

По данным ПФР, на данную выплату по Кемеровской области было перечислено около 4,32 млрд рублей.

«Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории России и являющимися получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату осуществлял ПФР», — пояснили в пресс-службе.

Среди тех, кому выплата еще не доставлена, кузбассовцы, находящиеся на стационарном лечении в больнице или временно выехавшие за пределы региона. Они смогут получить эти средства в феврале-марте.

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Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей пенсионерам Кемеровской области завершилась — ее получили 863,4 тысяч человек.

 

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