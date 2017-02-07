Росстат: цены на бензин в Кемерове ниже, чем в среднем по Сибири

В Кемерове автомобилисты могли купить бензин дешевле, чем в среднем по Сибирскому округу. По стоимости дизельного топлива столица Кузбасса занимает третье место в СФО.

В конце января специалисты Росстата рассчитали среднюю стоимость бензина в Сибири. Литр АИ-92 стоил 34,37 рубля, АИ-95 – 37,74 рубля, а дизельного топлива – 36,92 рубля.

В столице Кузбасса литр АИ-92 стоил 33,98 рубля, АИ-95 – 37,24 рубля, а дизельного топлива – 36,1 рубля. Причём по стоимости последнего областной центр стал третьим в Сибири, уступив позиции только Барнаулу (35,12 рубля) и Горно-Алтайску (35,26 рубля).

В России в конце января водители заправляли свои авто АИ-92 в среднем за 35,63 рубля за литр, АИ-95 – за 38,78 рубля, а «дизелем» – за 37,59 рубля.