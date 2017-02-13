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Престижные награды «Продэкспо» получили алкогольные компании «СДС»

Опубликовано , 139 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © hcsds.ru

Алкогольные компании холдинга «Сибирский Деловой Союз» получили сразу несколько престижных наград Международной ярмарки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо», прошедшей в Москве.

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» — самое авторитетное ежегодное событие в сфере продовольствия, которое уже 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.

Как сообщает пресс-служба «СДС», алкогольное направление в холдинговой компании представлено двумя крупнейшими предприятиями. Это «Красноярский водочный завод» и «Сибирская водочная компания».

Торговые марки «Ярич» и «Командор Резанов люкс» от Красноярского завода получили Золотые медали «За превосходное качество» в XIX дегустационном конкурсе на Международной ярмарке «Продэкспо». Водка «Самопляс», дизайн бутылки которой разрабатывали специалисты «Кузбасской медиагруппы», была награждена Почетным дипломом «За превосходное качество».

«Продвигая на отечественный рынок качественные продукты питания, «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей. Мы ежегодно принимаем активное участие в выставке, представляя продукцию высочайшего качества. И сегодняшние награды – очередное тому подтверждение», — отметила генеральный директор «Красноярского водочного завода» Зинаида Медведева.

Награды «Продэкспо» получила продукция «Сибирской водочной компании»: звездой за превосходное качество отмечена водка «Русский шик», Серебряной медали удостоена водка «Arctic Ice».

«Сибирская водочная компания» неоднократно завоевывала награды международной ярмарки «Продэкспо». Это свидетельствует о том, что мы производим качественный алкоголь, который способен конкурировать с ведущими мировыми брендами», — прокомментировала ее генеральный директор Ксения Третьякова.

В дегустационном конкурсе участвовали практически все лидеры алкогольной отрасли, как производители, так и дилеры зарубежных компаний.

Образцы оценивались по органолептическим показателям в ходе закрытой (слепой) дегустации: цвет, вкус и аромат. В экспертный совет конкурсов вошли высокопрофессиональные дегустаторы из ВНИИ пищевой биотехнологии, РОСТЕСТ и приглашенные независимые международные эксперты из Казахстана и Белоруссии.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/88159.html

http://hcsds.ru/structure/siberian-trading-house/

Алкогольные компании холдинга «Сибирский Деловой Союз» получили сразу несколько престижных наград Международной ярмарки продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо», прошедшей в Москве.

 

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