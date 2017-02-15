Газеты и интернет
Радио
-23°C, облачно
Войти на сайт

Директор кемеровского ЧОПа ответит в суде за невыплату зарплаты

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © regnum.ru

Директор ООО «Частное охранное предприятие «Каскад» из Кемерова оказался на скамье подсудимых за невыплату работникам заработной платы свыше двух месяцев.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки предприятия, оказывавшего услуги частной охраны на территории Кемеровской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Заработная плата людям, работающим на территории Кемеровской области, в том числе руководству организации, выплачивалась своевременно, в то время как работникам Алтайского края заработную плату не платили с марта по июль 2016 года», — говорится в сообщении.

Прокурор района внес директору ЧОП «Каскад» представление об устранении выявленных нарушений закона. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности и направили в суд 22 иска о взыскании зарплаты.

«По результатам принятых мер реагирования в ноябре 2016 года задолженность в размере 683 тысячи рублей погашена в полном объеме, людям также выплачена компенсация за задержку», — отметили в прокуратуре.

Несмортя на погашение долга, директору предприятия предъявлено обвинение по статье УК РФ «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

По данным областного следственного управления СК РФ, задолженность по зарплате образовалась перед 28 работниками на общую сумму более миллиона рублей.

«На счетах организации имелись денежные средства, достаточные для своевременной оплаты труда, но расходовались они на оплату услуг поставщиков. В рамках расследования обвиняемый полностью погасил задолженность по заработной плате», — уточнили в ведомстве.

Как напоминают правоохранители, для следствия неважно, какое количество рабочих не получили зарплату — один человек или 100.

Даже за частичную невыплату зарплаты свыше трех месяцев российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

«Если вы полностью не получали зарплату два месяца, у вас есть право обращаться с заявлением в правоохранительные органы», — напомнили в СУСК.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/88187.html

https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2016/08/29/regnum_picture_1472454933310699_normal.jpg

Директор ООО «Частное охранное предприятие «Каскад» из Кемерова оказался на скамье подсудимых за невыплату работникам заработной платы свыше двух месяцев.

 

Яндекс.Новости

mnogo.media
mnogo.media

В Кузбассе подростки прыгали с крыши дома ради забавы

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчан пугают ночующие в центре города бомжи

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе девочка семь лет не рассказывала, что её изнасиловал отчим

baikal24.ru
baikal24.ru

В Кузбассе работник шахты ответит за гибель подчиненного

perm-open.ru
perm-open.ru

Экс-чиновник в Кемерове осужден за получение 50 тысяч рублей взятки

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове за месяц починили 150 рекламных вывесок

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить