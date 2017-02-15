Директор кемеровского ЧОПа ответит в суде за невыплату зарплаты

Директор ООО «Частное охранное предприятие «Каскад» из Кемерова оказался на скамье подсудимых за невыплату работникам заработной платы свыше двух месяцев.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки предприятия, оказывавшего услуги частной охраны на территории Кемеровской области и Алтайского края, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Заработная плата людям, работающим на территории Кемеровской области, в том числе руководству организации, выплачивалась своевременно, в то время как работникам Алтайского края заработную плату не платили с марта по июль 2016 года», — говорится в сообщении.

Прокурор района внес директору ЧОП «Каскад» представление об устранении выявленных нарушений закона. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности и направили в суд 22 иска о взыскании зарплаты.

«По результатам принятых мер реагирования в ноябре 2016 года задолженность в размере 683 тысячи рублей погашена в полном объеме, людям также выплачена компенсация за задержку», — отметили в прокуратуре.

Несмортя на погашение долга, директору предприятия предъявлено обвинение по статье УК РФ «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

По данным областного следственного управления СК РФ, задолженность по зарплате образовалась перед 28 работниками на общую сумму более миллиона рублей.

«На счетах организации имелись денежные средства, достаточные для своевременной оплаты труда, но расходовались они на оплату услуг поставщиков. В рамках расследования обвиняемый полностью погасил задолженность по заработной плате», — уточнили в ведомстве.

Как напоминают правоохранители, для следствия неважно, какое количество рабочих не получили зарплату — один человек или 100.

Даже за частичную невыплату зарплаты свыше трех месяцев российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

«Если вы полностью не получали зарплату два месяца, у вас есть право обращаться с заявлением в правоохранительные органы», — напомнили в СУСК.