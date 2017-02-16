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За год 17 тысяч жителей Кузбасса взяли квартиры в ипотеку

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © news.nashbryansk.ru

По итогам 2016 года, число участников ипотечной программы в Кемеровской области выросло на 17 тысяч человек, а объем выданных кредитов — на 18%.

Как сообщает управление по ценным бумагам и страховому рынку обладминистрации, объем выданных кредитов вырос по сравнению с 2015 годом до 21,7 млрд рублей.

«По инициативе губернатора Амана Тулеева в области создана мощная система социальной и корпоративной ипотеки», — напоминают в ведомстве.

С 1999 года, впервые в стране, Кузбасс ввел жилищные кредиты под 0%, 3% и 5% годовых, без первоначального взноса, сроком на 20 лет.

Жилье на таких условиях могут купить более 20 категорий кузбассовцев.

Кроме того, по предложению Тулеева предприятия вместе с профсоюзами помогают трудящимся в получении ипотечного займа, выплачивая за своего работника первоначальный взнос по кредиту или погашая часть процентной ставки.

«Немаловажным фактором для восстановления объемов кредитования стало действие государственной программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам», — добавили в управлении.

Кроме того, на улучшение ситуации повлияли последовательные действия Банка России по снижению ключевой ставки, которая сейчас составляет 10%.

Квартиру на первичном и вторичном рынке можно приобрести в кредит по ставкам от 11,25% годовых.

«Развитие ипотеки помогает улучшить жилищные условия широким слоям населения, способствует стимулированию строительства, положительно сказывается на экономике региона», — подчеркнули в обладминистрации.

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http://news.nashbryansk.ru/v2/uploads/news/images/2017/january/ipoteka.jpg

По итогам 2016 года, число участников ипотечной программы в Кемеровской области выросло на 17 тысяч человек, а объем выданных кредитов — на 18%.

 

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