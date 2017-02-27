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В Кемерове сохраняются низкие цены на бензин и дизтопливо

Опубликовано , 150 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © riabir.ru

Кемерово продолжает оставаться в лидерах по самым низким ценам на бензин и дизтопливо в Сибири, причем в столице Кузбасса стоимость автомобильного топлива остается неизменной с начала февраля.

Специалисты Росстата узнали, сколько стоил бензин различных марок и дизельное топливо на 20 февраля в сибирских городах.

Согласно данным статистики, Кемерово продолжает оставаться в лидерах по ценам на автомобильное топливо в СФО.

Жители кузбасской столицы Кузбасса заправляли свои машины за те же деньги, что и в начале последнего месяца зимы: АИ-92 – 33,98 рубля, АИ-95 – 37,24 рубля, дизельное топливо – 36,1 рубля.

С такими показателями город стал четвертым в Сибири по ценам за АИ-92 и АИ-95, а по стоимости «дизеля» – третьим.

В целом в Сибири АИ-92 стоил 34,38 рубля, АИ-95 за 20 дней февраля подорожал на одну копейку – до 37,75 рубля. Дизельное топливо не изменилось в цене – 36,81 рубля, хотя в начале февраля оно подешевело на 11 копеек.

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Кемерово продолжает оставаться в лидерах по самым низким ценам на бензин и дизтопливо в Сибири, причем в столице Кузбасса стоимость автомобильного топлива остается неизменной с начала февраля.

 

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