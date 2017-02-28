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Кузбасские аграрии планируют закупить 178 единиц новой техники со скидкой

Опубликовано , 127 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © partneragro.ru

Сельхозпредприятия Кузбасса закупают российскую технику на выгодных условиях: в 2017 году сделали заявки на приобретение 178 единиц техники по льготному кредитованию программы господдержки.

Как сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, меры господдержки сельхозтоваропроизводителей работают с 2013 года. Программа регулируется постановлением правительства России «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

«Правила предусматривают, что сельхозпредприятие заключает договор на приобретение сельхозтехники или оборудования с российским заводом-производителем, при этом получают скидку на покупку», — пояснили в ведомстве.

С 2017 года размер скидки составляет 20%. В дальнейшем сумма возмещается изготовителю из федерального бюджета.

В программу входит весь перечень машин и механизмов для различных видов работ: самоходная, прицепная, навесная, зерноочистительная, погрузочная техника.

«Мера поддержки показала свою эффективность. Если в 2013 году был заключен только один договор на сумму 177 тыс. рублей, то в 2014 году было оформлено 11 сделок на сумму 32,5 млн рублей. В 2015 году заключено 56 договоров на 163,9 млн рублей», — отметили в департаменте.

В 2016-м изготовители техники и аграрии оформили уже 160 сделок на 494,2 млн рублей. Вдобавок значительно увеличилось количество приобретаемой энергонасыщенной техники, такой как тракторы и комбайны. Кроме того, в прошлом году по этой программе заключено 14 договоров лизинга на 54,2 млн рублей.

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Сельхозпредприятия Кузбасса закупают российскую технику на выгодных условиях: в 2017 году сделали заявки на приобретение 178 единиц техники по льготному кредитованию программы господдержки.

 

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