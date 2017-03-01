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Директора завода в Гурьевске дисквалифицировали за задержку зарплаты

Опубликовано , 138 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © msktambov.ru

По постановлению Гурьевского межрайонного прокурора директор ООО «Завод «Труд» дисквалифицирован за невыплату заработной платы в размере 758 тысяч рублей.

Предприятие занимается переработкой полезных ископаемых и химической продукции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе этого года в прокуратуру поступило коллективное обращение работников завода. Проведенная вместе с Госинспекцией труда проверка установила, что на предприятии имеется задолженность перед 36 работниками по заработной плате за ноябрь—декабрь 2016 года, а также январь 2017-го. Кроме того выявлены различные нарушения требований законодательства об охране труда.

«С целью защиты нарушенных прав работников прокурор направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы. Мировой судья удовлетворил требования прокурора, судебные приказы направлены для принудительного исполнения в межрайонный отдел судебных приставов», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокурор возбудил в отношении директора дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого мировой судья привлек его к ответственности и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на год.

«Ситуация с выплатой заработной платы остается на контроле прокуратуры», — заверили в ведомстве.

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По постановлению Гурьевского межрайонного прокурора директор ООО «Завод «Труд» дисквалифицирован за невыплату заработной платы в размере 758 тысяч рублей.

 

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