Радио «Маяк» запускает новую рубрику о кемеровском рынке труда

Новая рубрика «Рынок труда» будет выходить в эфире радиостанции «Маяк» с 6 марта.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в эфире специалисты центра занятости населения города Кемерово будут рассказывать о ситуации на рынке труда, о новых направлениях деятельности службы, о реализации программ содействия занятости.

«Приоритетными темами для обсуждения станут организация занятости несовершеннолетних детей в летний период, профессиональная ориентация для выпускников профессиональных учреждений, деятельность портала «Работа в России» и другие», — отметили в ведомстве.

Рубрика будет выходить по понедельникам в 8:50 и вторникам в 17:50 на частоте 102,7 FM.

Первые выпуски, которые выйдут в эфир 6 и 7 марта, посвящены профессиональному обучению безработных граждан, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.