Бизнес-предложение заставило киселевчанку погасить полмиллиона долгов

В Киселевске предпринимательница оплатила почти полмиллиона долгов по коммунальным платежам, чтобы сдать в аренду торговую площадь.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Женщина не оплачивала коммунальные платежи с 2013 года и задолжала в пользу предприятий ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 470 тысяч рублей.

«В установленный законом срок задолженность должницей погашена не была. Судебный пристав, направив запросы в учетно-регистрирующие органы, установила, что должница является индивидуальным предпринимателем, а также официально трудоустроена», — отметили в ведомстве.

У нее арестовали банковские счета, исполнительный лист о взыскании задолженности направили в бухгалтерию предприятия, чтобы удерживать часть средств из зарплаты.

Кроме того, сотрудники ведомства установили, что она является собственницей нежилого помещения площадью 430 квадратных метров. Судебный пристав вынесла постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении данного объекта недвижимого имущества.

Должница сама прибыла в отдел судебных приставов и попросила снять запрет, потому что нашла платежеспособного арендатора, которому необходима долгосрочная аренда.

«Оказалось, что данную торговую площадь женщина не могла сдать уже несколько лет, и, в данный момент, владелец сети крупных супермаркетов решил открыть сетевой магазин в Киселевске», — уточнили в УФССП.

Узнав, что запрет может быть снят только после оплаты всей суммы долга, женщина в тот же день нашла 470 тысяч и оплатила всю сумму долга.