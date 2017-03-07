Кузбасские женщины хотят работать в рекламе, торговле и с финансами

Последние новости:
Подростки ради селфи забрались на крышу вокзала и сорвались вместе с вывеской
Кузбасс сохранил лидерство в рейтинге социально-политической устойчивости
Бизнес-предложение заставило киселевчанку погасить полмиллиона долгов
В Новокузнецке началось обучение добровольных народных дружинников
Начальник участка на шахте «Юбилейная» работал с «липовым» дипломом
В канун 8 марта специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, кем хотят работать кузбасские представительницы прекрасного пола и в какие традиционно женские сферы пошли бы мужчины.
Всего на сайте сейчас опубликовано более 2 тыс. активных резюме. Примерно половина из них – женские.
Чаще остальных (28%) работу ищут девушки в возрасте от 20 до 35 лет, реже — жительницы региона в возрасте от 35 до 40 лет.
Как оказалось, прекрасная половина человечества хочет работать в рекламе и маркетинге (65%), розничной торговле (74%), бухгалтерии и финансах (84%).
При этом в руководители стремится всего 34% женщин, опубликовавших на сайте своё резюме. Все остальные кандидаты в начальники — мужчины.
На сегодня среднее предложение от кузбасских работодателей составляет 28 тысяч рублей. Зарплатные ожидания жителей региона куда скромнее: женщины готовы получать 20 тысяч рублей, а мужчины — 25 тысяч.
«Такая разница объясняется тем, что в ряде вакансий указана сдельная оплата труда, верхняя граница заработка может быть неограниченной или сильно завышенной», – сообщила руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.
Исследователи также узнали, в каких традиционно женских сферах хотели бы трудиться мужчины. Оказалось, что представители сильного пола с удовольствием поработали бы швеями, танцовщиками, стилистами, нянями в детском саду и поварами.
В канун 8 марта специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, кем хотят работать кузбасские представительницы прекрасного пола и в какие традиционно женские сферы пошли бы мужчины.