Кузбасские женщины хотят работать в рекламе, торговле и с финансами

В канун 8 марта специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, кем хотят работать кузбасские представительницы прекрасного пола и в какие традиционно женские сферы пошли бы мужчины.

Всего на сайте сейчас опубликовано более 2 тыс. активных резюме. Примерно половина из них – женские.

Чаще остальных (28%) работу ищут девушки в возрасте от 20 до 35 лет, реже — жительницы региона в возрасте от 35 до 40 лет.

Как оказалось, прекрасная половина человечества хочет работать в рекламе и маркетинге (65%), розничной торговле (74%), бухгалтерии и финансах (84%).

При этом в руководители стремится всего 34% женщин, опубликовавших на сайте своё резюме. Все остальные кандидаты в начальники — мужчины.

На сегодня среднее предложение от кузбасских работодателей составляет 28 тысяч рублей. Зарплатные ожидания жителей региона куда скромнее: женщины готовы получать 20 тысяч рублей, а мужчины — 25 тысяч.

«Такая разница объясняется тем, что в ряде вакансий указана сдельная оплата труда, верхняя граница заработка может быть неограниченной или сильно завышенной», – сообщила руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.

Исследователи также узнали, в каких традиционно женских сферах хотели бы трудиться мужчины. Оказалось, что представители сильного пола с удовольствием поработали бы швеями, танцовщиками, стилистами, нянями в детском саду и поварами.