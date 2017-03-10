Таштагольским работникам выплатили 2,6 млн рублей долгов по зарплате

В Таштаголе благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере 2,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, прокуратура города ежедневно мониторит информацию о своевременности выплаты зарплат работникам предприятий района.

По данным ведомства, в феврале выявили задолженность по заработной плате в ООО «Фрагмент» (Таштагол) за октябрь 2016 года — январь 2017 года в размере 2,3 млн рублей и ООО «ШСУ №3» (поселок Шерегеш) за декабрь—январь в размере 353 тыс. рублей.

После начала проверки прокуратуры работникам «Фрагмента» частично погасили задолженность по заработной плате на 1,4 млн рублей.

«Прокурор города направил в суд в интересах 86 работников ООО «Фрагмент» и «ШСУ №3» заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с недобросовестным работодателей начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму 1,2 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

В отношении руководителей предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), материалы рассматриваются Государственной инспекцией труда.

Кроме того, прокурор внес руководителям предприятий представления об устранении выявленных нарушений и приведении локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в соответствие с требованиями закона.

«Рассмотрение представлений и устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города. В настоящее время задолженность полностью погашена», — добавили в надзорном ведомстве.