Кузбасс вошел в топ-3 регионов Сибири по минимальной цене за 92-й бензин

В феврале в нескольких регионах Сибири подорожал бензин, при этом Кузбасс оказался в числе тех субъектов, где топливо продавали дешевле всего.

Например, по данным Новосибирскстата, бензин марки АИ-92 в Кемеровской области стоил в среднем 34,09 рубля.

За более низкую цену его можно было купить только в Республике Алтай (33,58 рубля) и Алтайском крае (33,68 рубля). А в той же Новосибирской области популярное топливо стоило дороже – 34,18 рубля.

В последнем месяце зимы жители Кузбасса покупали дизельное топливо в среднем за 35,91 рубля. С такой ценой область стала четвертой в Сибири. Немного дешевле «дизель» покупатели автомобилисты Хакасии (35,89 рубля). Меньше всего этот вид топлива стоил в Алтайском крае (35,26 рубля).

АИ-95 в Кемеровской области также был недорогим, по сравнению с ценами в большинстве сибирских регионов.

Кузбасские водители покупали его за 37,58 рубля. Значительно дороже он стоил в Новосибирской (37,97 рубля) и Омской областях (37,99 рубля). Дешевле всего бензин этой марки продавали в Хакасии (36,78 рубля).