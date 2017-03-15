Станция Мыски установила рекорд, погрузив за сутки 742 вагона угля

Последние новости:
«Талтэк» в 2017 году планирует увеличить угледобычу и зарплаты
Лицеисты из Прокопьевска поучаствуют во всероссийском конкурсе
Каждый десятый кемеровчанин жалуется на интернет-магазины
Весенние вещи пользуются спросом в пунктах взаимопомощи и соцпроката
Туристов обязали информировать МЧС об опасных походах
Железнодорожная станция Мыски 13 марта установила свой абсолютный суточный рекорд погрузки угля — свыше 740 вагонов или 11 составов.
Как сообщает пресс-служба Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, российским и зарубежным потребителям погрузили и отправили 51,9 тыс. тонн угля.
«Такого результата удалось добиться благодаря четкому планированию подводов порожних вагонов и своевременному планированию груженых маршрутов. Рекорд также обусловлен слаженным взаимодействием железнодорожников и грузоотправителей – АО «Междуречье», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Разрез Кийзакский», отгрузивших в рекордные сутки 68, 140 и 534 вагонов соответственно», — прокомментировал заместитель начальника ЗСЖД по Кузбасскому территориальному управлению Сергей Макаренко.
Объем погрузки в Кузбасском регионе железной дороги в январе-феврале составил 42,4 млн тонн различных грузов, что на 8,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
«Основную номенклатуру региона (каменный уголь) погрузили в объеме 36,6 млн тонн, что на 9,6% превышает показатель, достигнутый в январе-феврале прошлого года», — отметили в пресс-службе магистрали.
Железнодорожная станция Мыски 13 марта установила свой абсолютный суточный рекорд погрузки угля — свыше 740 вагонов или 11 составов.