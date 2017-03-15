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Станция Мыски установила рекорд, погрузив за сутки 742 вагона угля

Опубликовано , 128 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © im2.kommersant.ru

Железнодорожная станция Мыски 13 марта установила свой абсолютный суточный рекорд погрузки угля — свыше 740 вагонов или 11 составов.

Как сообщает пресс-служба Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, российским и зарубежным потребителям погрузили и отправили 51,9 тыс. тонн угля.

«Такого результата удалось добиться благодаря четкому планированию подводов порожних вагонов и своевременному планированию груженых маршрутов. Рекорд также обусловлен слаженным взаимодействием железнодорожников и грузоотправителей – АО «Междуречье», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Разрез Кийзакский», отгрузивших в рекордные сутки 68, 140 и 534 вагонов соответственно», — прокомментировал заместитель начальника ЗСЖД по Кузбасскому территориальному управлению Сергей Макаренко.

Объем погрузки в Кузбасском регионе железной дороги в январе-феврале составил 42,4 млн тонн различных грузов, что на 8,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Основную номенклатуру региона (каменный уголь) погрузили в объеме 36,6 млн тонн, что на 9,6% превышает показатель, достигнутый в январе-феврале прошлого года», — отметили в пресс-службе магистрали.

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Железнодорожная станция Мыски 13 марта установила свой абсолютный суточный рекорд погрузки угля — свыше 740 вагонов или 11 составов.

 

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