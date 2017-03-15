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Каждый десятый кемеровчанин жалуется на интернет-магазины

Опубликовано , 136 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © managerapteki.pl

В 2016 году более 2,9 тыс. кемеровчан пожаловались на нарушение потребительских прав в администрацию Кемерова, при этом каждое десятое обращение касается работы интернет-магазинов.

Горожанам бесплатно помогли составить более 2,1 тыс. претензий, сообщил на пресс-конференции заведующий отделом защиты прав потребителей мэрии областного центра Андрей Дубский.

«За 20 лет нашей работы к нам обратились более 100 тысяч граждан. Если говорить о 2016-м, то по-прежнему наша работа пользуется спросом. Тогда к нам обратились 2 914 человек, что на 25% больше, чем годом ранее. Мы подготовили 2 145 претензий, что тоже на 25% больше, чем в 2015 году», — сказал Дубский.

В итоге специалисты помогли составить кемеровчанам 252 исковых заявления. По словам руководителя отдела, порядка 90% исков суд удовлетворил. При этом общая сумма исковых требований составила около 20 млн рублей.

«Сегодня каждое десятое обращение в сфере торговли так или иначе касается интернет-магазинов. Года три назад это были единичные случаи», — добавил Андрей Дубский.

Торговля в 2016 году стала самой «популярной» сферой у жителей областной столицы. По этому виду деятельности в отдел защиты прав потребителей обратились 2 042 человека.

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В 2016 году более 2,9 тыс. кемеровчан пожаловались на нарушение потребительских прав в администрацию Кемерова, при этом каждое десятое обращение касается работы интернет-магазинов.

 

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