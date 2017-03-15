«Талтэк» в 2017 году планирует увеличить угледобычу и зарплаты

Обладминистрация и АО «Талтэк» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год, где в том числе прописаны планы по увеличению объемов угледобычи и рост зарплат.

Документ подписали первый замгубернатора Владимир Чернов и вице-президент АО «Талтэк» Вадим Цымбалов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, компания увеличит объем добычи угля на 13,5% — до 4,2 млн тонн. Инвестиции составят 300 млн рублей и пойдут на проектирование, строительство и оснащение предприятий, приобретение оборудования.

На создание безопасных условий труда будет направлено 9,5 млн рублей. Среднемесячняя зарплата работникам предприятий компании (1 011 человек) возрастет на 7% — до 43 345 рублей. 9,3 млн рублей предусмотрены на социальную поддержку горняков и пенсионеров.

Также компания поддержит областные социальные программы, в том числе День шахтера, приобретение новогодних подарков сиротам, финансирование областного общественного фонда «Шахтерская память» имени Романова, поставку угля для коммунально-бытовых нужд региона и малообеспеченных кузбассовцев.

В состав АО «Талтэк» входят два предприятия в Киселевске и четыре – в Прокопьевском районе.