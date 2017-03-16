Драйверы роста интернета и технологии будущего обсудят в клубе «РБК#42»

Сегодня, 16 марта, на площадке офиса кузбасских IT-компаний состоится первое в этом году заседание Экономического клуба телеканала «РБК#42» по теме «Интернет.17».

Экономический клуб — публичная площадка для обмена мнениями по актуальным проблемам социально-экономического развития.

Кроме того, как сообщает «Кузбасская медиагруппа», все заседания Экономического клуба «РБК#42», которые состоятся в 2017 году, станут этапами подготовки к главной бизнес-премии Кузбасса, победителей которой наградят в декабре 2017 года.

«Первое заседание по теме «Интернет.17» состоится на площадке офиса кузбасских IT-компаний «ЭТО_» и будет посвящено драйверам роста интернета и технологиям будущего, а также способам взаимодействия с клиентами в новых условиях», — отмечают организаторы.

Участниками дискуссии станут представители администрации Кемеровской области, руководители первого в регионе IT-кластера, ключевых телекоммуникационных компаний Кузбасса, Сберегательного банка.

В рамках работы клуба предстоит обсудить, почему проникновение Рунета остановилось, и что будут делать участники рынка телекоммуникаций в связи с этим, а также технологии «второго экрана» как носителя информации и их применение, технологии будущего, которые внедряются в Кузбассе.

Напомним, что кузбасская студия главного бизнес-канала в России – телеканала «РБК» – начала свою работу в декабре 2015 года. За год в рамках собственного четырёхчасового вещания было запущено более десяти проектов, посвящённых различным отраслям и сферам деятельности, развитию малого, среднего и крупного бизнеса в регионе.

В 2016 году прошли встречи клуба по проблемам прогнозирования социально-экономического развития России с участием заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Александра Ивантера, а также по проблемам низкоуглеводной экономики в контексте парижского соглашения по климату.

«Кузбасская медиагруппа» (ребрендинг ООО «СДС Медиахолдинг Сибирь») — крупнейший медиахолдинг в Кемеровской области, в составе которого областной телеканал «Мой город», первый бизнес-канал «РБК», лидирующий музыкальный телеканал «РУ.ТВ» и самые рейтинговые радиостанции России топ-10 TNS. Это «Европа плюс», «Дорожное радио», «Русское радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «DFM», «ХИТ FM», «Радио Шансон». Накопленный охват ресурсами составляет не менее 2 млн жителей области.