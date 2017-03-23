В Новокузнецке стартует городской конкурс «Кузница качества»

Власти Новокузнецка объявили конкурс для стимулирования работы предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей по повышению качества и конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в городе.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на информацию управления потребительского рынка и развития предпринимательства.

«Победители будут представлены в шести номинациях: продовольственные товары; продукция производственно-технического назначения, строительные материалы, промышленные товары для населения; изделия народных художественных промыслов; услуги розничной торговли; услуги общественного питания; услуги бытового обслуживания населения», — уточнили в горадминистрации.

Победители конкурса получат сертификат «Кузнецкое качество» и право использовать логотип в рекламных целях, размещать на своих товарах, услугах, в том числе на упаковке и в сопроводительной документации.

Заявки принимают в управлении потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города (улица Кирова, 71, кабинет 338, 8 (3843) 321-738 или по e-mail: upr_torg@admnkz.info). Срок подачи заявок и пакетов конкурсной документации — с 31 марта по 19 апреля.