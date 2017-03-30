Жители Новокузнецка выбирают «Народного предпринимателя»

На сайте электронных референдумов с 28 марта по 28 апреля стартовал опрос «Народный предприниматель». За два дня в голосовании приняло участие более ста человек.

В Новокузнецке 2016 год был объявлен Годом предпринимательства.

«Были проведены различные мероприятия для привлечения в бизнес-сообщество большего числа горожан, а также для реализации новых интересных и перспективных проектов, увеличения числа рабочих мест и роста экономических показателей», — сообщает пресс-служба мэрии.

На выбор горожанам представлено 40 компаний по таким сферам деятельности, как производство, банки, торговля, индустрия общественного питания, развлекательные и развивающие центры, спорт, красота, здоровье и другие.

«Нужно проголосовать за самого достойного звания «Народный предприниматель». Каждый желающий может предложить и своего номинанта (организацию) для данного конкурса», — отметили в горадминистрации.

Городские власти приглашают жителей принять активное участие в интернет-голосовании на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».