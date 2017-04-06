Кузбасс лидирует в Сибири по объёмам отгруженной собственной продукции

По итогам января—февраля Кемеровская область стала первой в СФО по объёму отгруженной продукции собственного производства.

Как сообщает департамент экономического развития обладминистрации со ссылкой на Кемеровостат, среди всех регионов Кузбасс занимает седьмое место по этому показателю.

По результатам 2016 года Кузбасс был вторым в округе и 14-м в России.

Улучшение позиций, по оценкам специалистов, произошло благодаря увеличению отгрузки продукции угольной и металлургической промышленности, кокса и нефтепродуктов.

За январь—февраль их суммарная доля в общем объеме отгрузки составила около 80%.

Кроме того, за первые два месяца 2017 года индекс промпроизводства вырос в регионе на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года.

В основных отраслях промышленности увеличились объёмы добычи угля — на 5,3%, металлических руд — на 4,7%, производства автотранспорта — в два раза, машин и оборудования — в 1,8 раза, лекарств — в 1,7 раза, электрооборудования — в 1,3 раза, готовых металлических изделий — на 14%.