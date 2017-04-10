В Кузбассе стало больше вакансий, в том числе с зарплатой от 30 тысяч

По последним данным, количество вакансий, в том числе хорошо оплачиваемых, заметно увеличилось в Кузбассе.

Как сообщил замгубернатора Денис Шамгунов, в банке вакансий службы занятости области 23,4 тыс. свободных мест — в 1,4 раза больше, чем в начале апреля 2016 года.

Улучшилось качество вакансий: средний уровень зарплаты вырос за год с 17,6 тыс. до 22,2 тыс. рублей. При этом треть вакансий предлагается с зарплатой от 30 тыс. рублей в месяц и более.

«Особый спрос работодателей сохраняется на рабочие специальности – на них приходится более 60% заявок. В регионе требуются более 5 тыс. строителей, 3 тыс. горняков, 800 медсестёр. Среди наиболее востребованных на рынке труда профессий водители, слесари, отделочники, каменщики, продавцы», — уточнили в обладминистрации.

Кроме того, нужны врачи, инженеры, менеджеры. Вакансии есть во всех сферах деятельности.

При возросшем спросе на работников уровень регистрируемой безработицы снизился: в апреле прошлого года этот показатель составлял 2,8%, а сейчас 2,4% экономически активного населения.

Только за первый квартал 2017 года безработных в Кузбассе стало меньше на 1,3 тыс. человек. В настоящее время их 32,7 тыс.