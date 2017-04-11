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Власти Кузбасса подписали соглашение с АО «Кузнецкие ферросплавы»

Опубликовано , 98 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Обладминистрация и «Кузнецкие ферросплавы» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год, в котором прописаны инвестиции в 228 млн рублей и 131,5 млн на региональные соцпрограммы.

Документ подписали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и генеральный директор предприятия Кристина Коренная.

Участники встречи отметили, что администрация Кемеровской области и АО «Кузнецкие ферросплавы» ежегодно заключают соглашения, начиная с 2004 года, а также подвели итоги выполнения обязательств в 2016 году.

Так, на развитие производства предприятие направило 410 млн рублей (в 2015 году – 152 млн рублей), на социальные выплаты трудящимся и пенсионерам — 63,9 млн рублей. Сумма, направленная на финансирование социальных программ области, была увеличена по сравнению с планируемой с 131,5 млн рублей до 147,6 млн рублей.

«В 2017 году предприятие планирует инвестировать в развитие производства 228 млн рублей, обеспечить финансирование социальных выплат трудящимся и пенсионерам в размере 66,5 млн рублей. На выполнение социальных программ области будет направлено 131,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Предприятие также обязуется уплатить более миллиарда рублей налогов и сборов во все уровни бюджетов.

«В том числе в областной и местные бюджеты – 334,6 млн рублей», — уточнили власти.

Кроме того, руководство обещает обеспечить рост заработной платы до 10% — в соответствии с ростом производительности труда и объёмов производства.

В АО «Кузнецкие ферросплавы» трудится 4 343 человека. Средняя заработная плата работников в 2016 году составила 33 235 рублей.

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Обладминистрация и «Кузнецкие ферросплавы» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год, в котором прописаны инвестиции в 228 млн рублей и 131,5 млн на региональные соцпрограммы.

 

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