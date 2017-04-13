Аграрии Кемеровской области приступили к весенней посевной

Одними из первых в Кузбассе к весенне-полевым работам приступили аграрии хозяйства «Усть-Сертинское» в Чебулинском районе, где техника уже вышла на поля.

Как сообщает пресс-служба холдинговой компании «СДС», производится прибивка влаги, боронование и внесение сложных минеральных удобрений. Работы ведутся с применением наилучших доступных технологий.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поздравил селян с началом работ. Он отметил, что в этом году перед специалистами хозяйства поставлена серьёзная задача: добиться рекордной для Кузбасса урожайности 40 центнеров с гектара по зерновым и 30 центнеров с гектара по рапсу», — отметили в компании.

Всего в «Усть-Сертинском» 20 тысяч гектар земли. Для выполнения поручения предприятием закуплено 950 тонн элитных семян и 3,1 тыс. тонн удобрений.

«Усть-Сертинское» будет выращивать гречиху, горох, рапс, ячмень, овёс и пшеницу. Как только почва достигнет достаточной спелости, хозяйство приступит к посевным работам, которые планирует завершить в течение 10-12 рабочих дней.

«Для достижения высоких производственных показателей в 2017 году в хозяйстве существенно обновлён парк сельскохозяйственной техники. Приобретены шесть тяжёлых тракторов К-744Р4, пять немецких тракторов Claas Orion, шесть культиваторов Kockerling, три разбрасывателя удобрений и пять опрыскивателей фирмы Amazon, четыре бункера-перегрузчика для заправки сеялок. В ближайшее время на предприятие будут поставлены 12 комбайнов Claas Tucano», — уточнили в «СДС».

Также ведётся строительство шести ангаров для хранения зерна общей площадью 9 тыс. кв. метров и сушильного комплекса с использованием английских зерносушилок Alvan Blanch и датского зерноочистительного оборудования Westrup. Производительность комплекса составит 100 тонн зерна в час.

Специалисты считают, что у хозяйства есть все возможности добиться в 2017 году озвученной губернатором урожайности, а в дальнейшем — улучшить показатели до 60 ц/га по зерновым и до 40 ц/га по рапсу.

Напомним, в марте «Усть-Сертинское» вошло в число хозяйств, на базе которых по инициативе губернатора Амана Тулеева в Кузбассе создаётся филиал немецкой аграрной академии «ИрлБахер».

По словам руководства, предприятие тесно сотрудничает со специалистами из Германии по всем вопросам: от сева до сбора урожая. При помощи экспертов в хозяйстве отработают современные технологии на всех культурах, создадут хорошую техническую базу и другие условия для развития семеноводства. «А это и импортозамещение, и продовольственная безопасность», — отмечают в холдинге.