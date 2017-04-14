Около 64 тонн кондитерской продукции испекут в Кемерове к Пасхе

Кемеровчане могут приобрести пасхальные куличи, яйца, кондитерские изделия, сувениры и многое другое в 450 продовольственных отделах, магазинах и рынках.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, 52 мини-пекарни и 17 кондитерских цехов к празднику православной Пасхи дополнительно произведут около 64 тонн кондитерской продукции с пасхальной символикой.

Кроме того, предпраздничная торговля дополнительно организована в 38 точках во всех районах Кемерова.

«В преддверии праздника в районах пройдут традиционные ярмарки, где жителям города будут предложены товары по ценам производителей – это хлеб, молоко, мясо, овощи, колбасные изделия, а также товары пасхального ассортимента», — отметили в горадминистрации.

Список адресов и времени работы предпраздничных ярмарок и специальных точек опубликован на сайте мэрии.