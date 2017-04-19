Работодатели представят порядка 600 вакансий на ярмарке в Кемерове

Сегодня в Центре занятости населения города Кемерово проходит Всекузбасская ярмарка вакансий, где будет предложено порядка 600 вакансий от 100 работодателей, к которым они смогут непосредственно обратиться.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Также соискателям представят полный банк вакансий Центра занятости населения – более 7 тысяч рабочих мест.

Граждане, ищущие работу, оперативно узнают о наличии вакансий и за пределами Кузбасса, в таких областях как Томская, Иркутская, Новосибирская, Мурманская и других. Заинтересованные соискатели смогут принять участие в Skype-собеседовании с работодателями городов Санкт-Петербург, Красноярск, а также познакомиться с всероссийским порталом «Работа в России».

«Приглашены на всекузбасскую ярмарку и партнёры Службы занятости: Центр молодежных инициатив, Центр поддержки предпринимательства, органы социальной защиты, Инспекция по труду, Пункт набора граждан на службу по контракту и другие организации. Они проведут необходимые консультации в рамках своих компетенций», — отметили в горадминистрации.

Соискатели смогут воспользоваться услугами мобильного офиса МФЦ.

На ярмарке пройдёт «круглый стол» по теме «Мы – деловые партнёры на рынке труда», групповые консультации профессиональной ориентации, самозанятости, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

Кроме того, состоятся индивидуальные консультации по направлениям деятельности службы занятости.