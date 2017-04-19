Более 5 млн долгов по зарплате выплатили транспортникам в Осинниках

В Осинниках после прокурорской проверки погашена задолженность по зарплате в размере свыше 5 млн рублей более, чем перед 200 работниками ООО «Неотранс-Красноярск».

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, проверка выявила нарушение Трудового кодекса РФ и сроков, установленных «Положением об оплате труда и премировании работников».

«В ООО «Неотранс-Красноярск» допускались нарушения прав работников организации на своевременную выплату заработной платы. По состоянию на 21 февраля задолженность за январь перед 227 работниками организации составила 5,28 млн рублей. Аванс за январь также выплачен не был», — говорится в сообщении.

Кроме того, оказалось, что несвоевременно была выплачена зарплата за декабрь 2016 года. По данным на начало февраля 2017 года задолженность предприятия по оплате труда перед 229 работниками превысила 1,95 млн рублей, деньги за декабрь выплатили только в феврале.

«Таким образом, предприятием была нарушена периодичность и сроки выплаты заработной платы за декабрь 2016 и январь 2017 года», — пояснили в прокуратуре.

Прокурор города внёс директору ООО представление, по результатам рассмотрения которого была полностью погашена задолженность по зарплате за январь года в размере около 5 млн рублей. Бухгалтер привлечён к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, из-за задержки зарплаты прокурор города возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора предприятия. Мировой судья признал руководителя виновным и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Как уточнили «МедиаКузбассу» в пресс-службе областной прокуратуры, ООО «Неотранс-Красноярск» занимается пассажирскими перевозками, в частности, оказывает услуги по доставке горняков на шахты.