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Перспективы работы ЕВРАЗа обсудили в обладминистрации

Опубликовано , 175 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Аман Тулеев провёл рабочую встречу с вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Сибирь» Алексеем Солдатенковым.

В совещании приняли участие заместители губернатора, начальники подразделений обладминистрации, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и глава Таштагольского района Владимир Макута, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Аман Тулеев поблагодарил руководителей и сотрудников одного из ведущих предприятий металлургической отрасли региона за выполнение намеченных планов.

«В этом году необходимо выйти на 7 млн тонн стали. Это гарантирует сохранение рабочих мест. Руды для этих целей нужно добывать порядка 8,5 млн тонн. Цепочка потянулась к Горной Шории, к горнякам, у них тоже будет работа», — подчеркнул губернатор.

Средняя заработная плата на предприятии составляет 53 тыс. рублей и будет повышаться.

Тулеев отметил значимость ввода в эксплуатацию установки по использованию экономичного пылеугольного топлива в доменных печах, которая позволила сократить расход природного газа и снизить потребление коксующихся углей до 20%, что резко повысило конкурентоспособность кузбасской металлургической продукции. Благодаря технологии не остановлена работа ни одной доменной печи.

Участники совещания обсудили реализацию мощного проекта по импортозамещению – производство 100-метровых рельсов для высокоскоростных магистралей.

Основной покупатель рельсов ЕВРАЗа – ОАО «РЖД». Предприятие также активно расширяет географию поставок своей продукции за рубежом.

По мнению губернатора, важно удержать действующие рынки и найти новые. Однако акцент нужно делать, прежде всего, на внутренний рынок.

Необходимо продолжить выполнение социальных программ компании, особенно поддерживать ветеранов.

«Развитие социальной сферы – одно из условий успешного экономического роста как каждого отдельно взятого предприятия, так и региона в целом, предотвращения социальных рисков, повышения качества жизни людей», — подчеркнул Аман Тулеев.

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Аман Тулеев провёл рабочую встречу с вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Сибирь» Алексеем Солдатенковым.

 

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