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Кемеровчане за год потратили на еду на 4 миллиарда больше, чем новокузнечане

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © storage.tvanouvelles.ca

По итогам прошлого года столица Кузбасса стала лидером в регионе по объёму реализованных продовольственных товаров.

Специалисты Кемеровостата выяснили, сколько в 2016 году жители городов и районов Кузбасса потратили денег на еду.

Кемерово стал лидером по сумме, которую заплатило население за различные продовольственные товары. Показатель составил более 39 млрд 11 млн рублей.

Следом за областным центром идёт Новокузнецк. Однако там жители, по всей видимости, были экономнее и потратили на 4,2 млрд рублей меньше кемеровчан – более 34,8 млрд рублей.

При этом меньше всего на еду потратили жители Краснобродского городского округа – всего 577,97 млн рублей.

Если сравнивать эти же показатели между муниципальным районами Кузбасса, то здесь безусловным лидером стал Таштагольский район с суммой почти в 2,57 млрд рублей. На второй позиции находится Новокузнецкий – более 2,32 млрд рублей, а «бронза» досталась Мариинскому району – 1,92 млрд рублей.

В Кемеровском же районе «наели» всего на 1,31 млрд рублей.

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По итогам прошлого года столица Кузбасса стала лидером в регионе по объёму реализованных продовольственных товаров.

 

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