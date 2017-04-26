Газеты и интернет
Радио
15°C, ясно
Войти на сайт

Из Новокузнецка запустили один из самых вместительных пассажирских самолётов

Опубликовано , 100 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © cdn-airliners.net

Новокузнецкий аэропорт начал отправлять и принимать Boeing 767-300. Этот пассажирский самолёт рассчитан на 336 кресел.

Чтобы начать обслуживание такого судна, в аэропорту провели целый комплекс мер: от пересмотра мест стоянок на перроне до покупки нового топливозаправщика и повышения квалификации наземного персонала.

«Тут есть особенность не только в техническом обслуживании, что касается заправки самолёта, устранения обледенения. На даже багаж. Здесь — перевозка контейнера. Контейнер с чемоданами загружается в самолёт. Тут нужна была специальная машина, и мы её, конечно же, подготовили», — отметил гендиректор ООО «Аэрокузбасс» Виктор Белозёров в эфире «ТВН».

Уже сейчас в самолёте раскупили все места. По информации телеканала, пока на Boeing 767-300 туристы будут летать в курортный город Камрань (Вьетнам).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/89489.html

http://cdn-www.airliners.net/photos/airliners/2/8/0/0903082.jpg?v=v40

Новокузнецкий аэропорт начал отправлять и принимать Boeing 767-300. Этот пассажирский самолёт рассчитан на 336 кресел.

 

Яндекс.Новости

championat.com
championat.com

«Газпром-Югра» вышел в «Финал шести» мужской Суперлиги

Сибдепо
Сибдепо

Следком: пропавшую 39-летнюю жительницу Кузбасса нашли мёртвой в реке

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

В мае изменится размер доплаты к пенсии шахтеров-кузбассовцев

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе цены на бензин почти такие как в США

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанин во «ВКонтакте» размещал ролики против лиц кавказской национальности

ugyalta.com
ugyalta.com

В Гурзуфе пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить