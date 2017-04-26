Из Новокузнецка запустили один из самых вместительных пассажирских самолётов

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Новокузнецкий аэропорт начал отправлять и принимать Boeing 767-300. Этот пассажирский самолёт рассчитан на 336 кресел.
Чтобы начать обслуживание такого судна, в аэропорту провели целый комплекс мер: от пересмотра мест стоянок на перроне до покупки нового топливозаправщика и повышения квалификации наземного персонала.
«Тут есть особенность не только в техническом обслуживании, что касается заправки самолёта, устранения обледенения. На даже багаж. Здесь — перевозка контейнера. Контейнер с чемоданами загружается в самолёт. Тут нужна была специальная машина, и мы её, конечно же, подготовили», — отметил гендиректор ООО «Аэрокузбасс» Виктор Белозёров в эфире «ТВН».
Уже сейчас в самолёте раскупили все места. По информации телеканала, пока на Boeing 767-300 туристы будут летать в курортный город Камрань (Вьетнам).
Новокузнецкий аэропорт начал отправлять и принимать Boeing 767-300. Этот пассажирский самолёт рассчитан на 336 кресел.