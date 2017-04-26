Национальное объединение застройщиков назвало «СДС» лидером отрасли

Лидерство Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» по Кемеровской области было отмечено в обновлённой версии рейтинга Национального объединения застройщиков жилья России.

Аналитики НОЗа регулярно составляют подобные рейтинги не только по регионам, но и со статистикой по всей территории России в целом.

По итогам 2016 года ХК «СДС» не только стала лидером строительной отрасли Кузбасса, но и вошла в топ-100 застройщиков России, заняв в нём 49-е место.

На региональном уровне «СДС» в очередной раз подтвердил своё лидерство, заняв первое место среди застройщиков Кемеровской области по объёму введенного жилья в 2016 году. Застройщик сдал в эксплуатацию 112,45 тыс. квадратных метров.

Отметим, что многоотраслевой холдинг начал работу на строительном рынке Кузбасса 11 лет назад, за это время возведено более 1 миллиона «квадратов» жилья.

Сейчас силами «СДС» ведётся строительство сразу нескольких жилых комплексов. Один из самых амбициозных – жилой комплекс «Восточный» в Ленинском районе Кемерова, где планируется возвести 1 миллион «квадратов».

В Центральном районе областной столицы строится жилой комплекс «Кемерово-Сити», в Рудничном – жилой комплекс «Семейный». За пределами городской черты в Кемеровском районе строится уникальный по своему формату загородный клубный посёлок «Европейские провинции».

Кроме того, застройщик занял прочные позиции и на рынке города Новосибирск. Там ведётся строительство жилого комплекса «Венеция», где в июне этого года будет сдан уже первый дом.

«Сибирский Деловой Союз» — крупнейший многоотраслевой холдинг России. В активы ХК «СДС» входят крупнейшие угледобывающие предприятия Кузбасса; энергетическая компания; предприятия химической промышленности – лидеры по производству аммиака, карбамида и аммиачной селитры; предприятия химического машиностроения и вагоностроения; интегрированные с собственными животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой промышленности (производство молочной продукции), компании строительного комплекса, а также крупнейший медиахолдинг Кемеровской области.