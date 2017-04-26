Газеты и интернет
Радио
15°C, ясно
Войти на сайт

Национальное объединение застройщиков назвало «СДС» лидером отрасли

Опубликовано , 111 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © 1kmg.ru

Лидерство Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» по Кемеровской области было отмечено в обновлённой версии рейтинга Национального объединения застройщиков жилья России.

Аналитики НОЗа регулярно составляют подобные рейтинги не только по регионам, но и со статистикой по всей территории России в целом.

По итогам 2016 года ХК «СДС» не только стала лидером строительной отрасли Кузбасса, но и вошла в топ-100 застройщиков России, заняв в нём 49-е место.

На региональном уровне «СДС» в очередной раз подтвердил своё лидерство, заняв первое место среди застройщиков Кемеровской области по объёму введенного жилья в 2016 году. Застройщик сдал в эксплуатацию 112,45 тыс. квадратных метров.

Отметим, что многоотраслевой холдинг начал работу на строительном рынке Кузбасса 11 лет назад, за это время возведено более 1 миллиона «квадратов» жилья.

Сейчас силами «СДС» ведётся строительство сразу нескольких жилых комплексов. Один из самых амбициозных – жилой комплекс «Восточный» в Ленинском районе Кемерова, где планируется возвести 1 миллион «квадратов».

В Центральном районе областной столицы строится жилой комплекс «Кемерово-Сити», в Рудничном – жилой комплекс «Семейный». За пределами городской черты в Кемеровском районе строится уникальный по своему формату загородный клубный посёлок «Европейские провинции».

Кроме того, застройщик занял прочные позиции и на рынке города Новосибирск. Там ведётся строительство жилого комплекса «Венеция», где в июне этого года будет сдан уже первый дом.

«Сибирский Деловой Союз» — крупнейший многоотраслевой холдинг России. В активы ХК «СДС» входят крупнейшие угледобывающие предприятия Кузбасса; энергетическая компания; предприятия химической промышленности – лидеры по производству аммиака, карбамида и аммиачной селитры; предприятия химического машиностроения и вагоностроения; интегрированные с собственными животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой промышленности (производство молочной продукции), компании строительного комплекса, а также крупнейший медиахолдинг Кемеровской области.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/89506.html

http://1kmg.ru/

Лидерство Холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» по Кемеровской области было отмечено в обновлённой версии рейтинга Национального объединения застройщиков жилья России.

 

Яндекс.Новости

championat.com
championat.com

«Газпром-Югра» вышел в «Финал шести» мужской Суперлиги

Сибдепо
Сибдепо

Следком: пропавшую 39-летнюю жительницу Кузбасса нашли мёртвой в реке

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

В мае изменится размер доплаты к пенсии шахтеров-кузбассовцев

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе цены на бензин почти такие как в США

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанин во «ВКонтакте» размещал ролики против лиц кавказской национальности

ugyalta.com
ugyalta.com

В Гурзуфе пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить