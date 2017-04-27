Аграрии пробуют инновационные удобрения кузбасского производства

«Центр передового земледелия» (входит в КАО «Азот») приступил к оказанию коммерческих услуг сибирским фермерам по внесению жидких минеральных удобрений.

Первой площадкой, где развернулась эта работа, стало хозяйство, расположенное в Гурьевском районе Кузбасса.

Безводный жидкий аммиак здесь вносят на площади, превышающей тысячу гектаров, где в скором времени будет засеяна перспективная для Кемеровской области сельскохозяйственная культура – рапс.

Ранее испытания этого вида удобрений, произведенных на опытных площадях ОАО «Ваганово» и ООО «Чебулинское», продемонстрировали хорошие результаты, и привлекли внимание сибирских фермеров.

По словам директора «Центра передового земледелия» Рамиля Мужбатуллина, внесение в почву минеральных удобрений в жидком виде в конечном итоге должно быть выгодно сельхозпроизводителям.

Стоимость таких жидких удобрений в действующем веществе меньше на 10% по сравнению с аммиачной селитрой. При этом аграрии получают рост урожайности минимум на 20%.

Как поясняют специалисты, способ внесения и агрегатное состояние позволяют удобрениям проникать к корням растений и накапливаться в почве, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия (например, засуха или обильные осадки).

«Центр передового земледелия» оказывает уникальные за Уралом услуги по внесению жидких минеральных удобрений.

Фермеру не надо покупать дорогостоящее оборудование для работ с удобрениями, а также беспокоиться о расчетах объемов вносимого вещества – за него все сделают эксперты центра.

Специалисты проведут анализ почвы и определят, сколько удобрений и какого состава необходимо вносить на тот или иной участок почвы с тем или иным видом сельскохозяйственной культуры.

Между тем, применение безводного жидкого аммиака, по выводам экспертов, имеет целый ряд преимуществ перед традиционными удобрениями. Азот из них не вымывается из почвы и усваивается на 90%. Они не боятся осадков, что позволяет увеличить срок полевых работ до 7-8 месяцев в год (против пяти месяцев, как это происходит сейчас).

Также использование жидких азотных удобрений снижает уровень нитратов в почве, очищает ее от вредных бактерий и грибков, помогает растениям легче переносить высокие температуры и засухи, что благотворно сказывается на конечном продукте.

«Значительно уменьшается вредное воздействие на окружающую среду. Удобрения полностью связывается с почвой, не позволяя нитратам попасть в грунтовые воды и исключая отравление животных и птиц», — отметили специалисты.

По их словам, создание полной цепи оказания услуг — от производства удобрений, их доставки и хранения до внесения в почву — позволяет распространить имеющийся опыт не только на весь Кузбасс, но и за его пределы.

КАО «Азот» входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. В 2016 году отметило 60-летие со дня выпуска первой продукции.