Газеты и интернет
Радио
9°C, пасмурно
Войти на сайт

ФАС устранило дискриминацию для продукции «Алтайвагона»

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © hcsds.ru

Большинством голосов экспертная комиссия ФАС одобрила предоставление пониженной тарифной схемы для полувагонов модели 12-2143 ОАО «Алтайвагон» (входит в АО ХК «СДС»), выполненных на тележке АО «Уралвагонзавод».

Полувагон прошёл испытания в 2016 году по стандартам СТО ОАО «РЖД» и получил положительное заключение, расчёты одобрены Всероссийским научно‐исследовательским институтом железнодорожного транспорта.

«Решение ФАС даст новый толчок развитию завода. Мы признательны решению ФАС и позиции ОАО «РЖД». Скидка для АО «Алтайвагон» позволит ликвидировать имеющуюся дискриминацию производителя. Также это положительно повлияет на развитие инновационной тележки АО «Уралвагонзавод», которую совместно будем плодотворно развивать на рынке», – говорит заместитель генерального директора ОАО «Алтайвагон» Станислав Золотарев.

По мнению ФАС, принятое решение устраняет дискриминацию, поддерживает конкуренцию между производителями, поможет простимулировать покупку новых вагонов и не допустить дефицита вагонного парка и роста ставок, и, в конечном итоге, поддержать инновационное вагоностроение.

В поддержку этого решения неоднократно высказывались в администрации президента РФ, администрации Сибирского Федерального округа и губернатора Алтайского края.

«Это позволит поддержать работоспособность предприятия, сохранить высококвалифицированные кадры, что необходимо для стабильного экономического развития как моногорода Новоалтайска, так и региона в целом», — отметили в компании.

В состав отраслевого холдинга «СДС-Маш» входят машиностроительные предприятия «Сибирского Делового Союза»: АО «Алтайвагон» (Алтайский край, город Новоалтайск), Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» (Алтайский край), «Кемеровский завод химического машиностроения» — филиал АО «Алтайвагон» (Кемерово), ООО «КПС-Технологии».

Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» — крупнейший многоотраслевой холдинг России. В активы ХК «СДС» входят угледобывающие предприятия Кузбасса; энергетическая компания; предприятия химической промышленности, химического машиностроения и вагоностроения; интегрированные с собственными животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой промышленности, компании строительного комплекса, а также крупнейший медиахолдинг.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/89578.html

http://hcsds.ru/

Большинством голосов экспертная комиссия ФАС одобрила предоставление пониженной тарифной схемы для полувагонов модели 12-2143 ОАО «Алтайвагон» (входит в АО ХК «СДС»)

 

Яндекс.Новости

Российская газета
Российская газета

В Кузбассе 11 машин столкнулись на трассе из-за задымления

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчане помыли остановки за лимонад

VSЁ42
VSЁ42

Кузбассовцы на праздники послушают музыку из громкоговорителей

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове мужчина, находящийся под следствием, убил сожительницу

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Синоптики: на выходных в Кузбассе сохранится высокая пожароопасность

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове определились с местом сбора участников «Бессмертного полка»

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить