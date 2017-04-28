ФАС устранило дискриминацию для продукции «Алтайвагона»

Большинством голосов экспертная комиссия ФАС одобрила предоставление пониженной тарифной схемы для полувагонов модели 12-2143 ОАО «Алтайвагон» (входит в АО ХК «СДС»), выполненных на тележке АО «Уралвагонзавод».

Полувагон прошёл испытания в 2016 году по стандартам СТО ОАО «РЖД» и получил положительное заключение, расчёты одобрены Всероссийским научно‐исследовательским институтом железнодорожного транспорта.

«Решение ФАС даст новый толчок развитию завода. Мы признательны решению ФАС и позиции ОАО «РЖД». Скидка для АО «Алтайвагон» позволит ликвидировать имеющуюся дискриминацию производителя. Также это положительно повлияет на развитие инновационной тележки АО «Уралвагонзавод», которую совместно будем плодотворно развивать на рынке», – говорит заместитель генерального директора ОАО «Алтайвагон» Станислав Золотарев.

По мнению ФАС, принятое решение устраняет дискриминацию, поддерживает конкуренцию между производителями, поможет простимулировать покупку новых вагонов и не допустить дефицита вагонного парка и роста ставок, и, в конечном итоге, поддержать инновационное вагоностроение.

В поддержку этого решения неоднократно высказывались в администрации президента РФ, администрации Сибирского Федерального округа и губернатора Алтайского края.

«Это позволит поддержать работоспособность предприятия, сохранить высококвалифицированные кадры, что необходимо для стабильного экономического развития как моногорода Новоалтайска, так и региона в целом», — отметили в компании.

В состав отраслевого холдинга «СДС-Маш» входят машиностроительные предприятия «Сибирского Делового Союза»: АО «Алтайвагон» (Алтайский край, город Новоалтайск), Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» (Алтайский край), «Кемеровский завод химического машиностроения» — филиал АО «Алтайвагон» (Кемерово), ООО «КПС-Технологии».

Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» — крупнейший многоотраслевой холдинг России. В активы ХК «СДС» входят угледобывающие предприятия Кузбасса; энергетическая компания; предприятия химической промышленности, химического машиностроения и вагоностроения; интегрированные с собственными животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой промышленности, компании строительного комплекса, а также крупнейший медиахолдинг.